Дачники рассказали, как можно использовать опад яблок

Осень - это период массового созревания яблок, груш, сливы. В это же время очень много плодов оказывается на земле. Причинами опадания могут быть как сильные ветра, различные заболевания, так и сортовые особенности.

Падалицу можно и даже нужно использовать с пользой. Для этого внимательно осмотрите собранные под деревьями плоды. Перезревшие и внешне здоровые, а также те, что упали из-за дождя или ветра, смело перерабатывайте в пищу.

Не забывайте, что храниться они не будут, поэтому использовать их нужно сразу же. А вот плоды с признаками гнили в кулинарии совершенно непригодны. Тем не менее не спешите от них избавляться. Есть несколько вариантов их применения на участке.

Компостирование:

Падалица является очень сочной органикой. И было бы глупо не воспользоваться таким природным удобрением. Чтобы получить гарантированный результат, обязательно перестелите сброшенные плоды сорняками, скошенной травой или компостом слоем 10-20 см.

Закрытый способ компостирования падалицы станет барьером для проникновения ос и прочих назойливых насекомых, а также ограничит рассеивание инфекций по саду. Важный нюанс такого компостирования - это необходимость добавления раскисляющих компонентов. Для этих целей подойдут печная зола, доломитовая мука, строительный мел, известь.

Подготовка теплых грядок для ранневесенних посевов:

После сбора урожая овощей выкопайте на месте будущей грядки траншею глубиной 1-1,5 штыка лопаты. На дно разложите падалицу и раскислитель. Можете добавить сорняки, мелкие ветки, скошенную траву.

Присыпьте торфом, засыпьте землей и хорошо утрамбуйте. Периодически проливайте подготовленную грядку. Для ускорения компостирования и подавления патогенной микрофлоры используйте биологические препараты. В результате вы получите качественный, здоровый материал для выращивания богатого урожая в будущем году.

Захоронение падалицы в крупных ямах:

Заполните их слоями из опавших плодов, травы, торфа, раскислителя, а также внесите триходерму. У вас получится идеальное место для будущего посева бахчевых культур.