Садоводы рассказали, как правильно пересаживать лилии осенью

Лилии — одни из самых популярных многолетников, которые предпочитают выращивать дачники. Грациозное растение украшает клумбы яркой зеленью и наполняет все вокруг тонким, нежным ароматом.

Время для пересадки:

Мероприятие по рассаживанию луковиц лилии планируют с учетом климатических условий региона проживания. Нужно успеть провести его за 3-4 недели до наступления холодов. При этом дневная температура воздуха должна быть около 10 °С.

Сразу по окончании цветения растения лучше не беспокоить: нужно дать им возможность сформировать луковицы-детки. Обычно на это уходит 1-1,5 месяца. К тому же, если рассаживание происходит слишком рано, лилии могут тронуться в рост, а это недопустимо.

Выбор посадочного материала:

От того, какие луковицы вы выберете для укоренения, зависит привлекательность вашей клумбы в будущем сезоне. Посадочный материал должен отвечать некоторым стандартам. Для размножения отбирают чистые (без плесени, гнили) луковицы, не имеющие механических повреждений, следов от болезней или вредителей.

При этом идеальный размер деток должен быть не менее 3-4 см в диаметре. Более мелкие луковицы лучше не высаживать сразу на клумбу, т. к. они не зацветут следующим летом. Их можно разместить на отдельной грядке.

Чешуйки луковичек должны быть плотными, цельными, а донце — чистым, с развитой корневой системой. Вялый или подпорченный материал следует сразу выбраковывать: из него не получится качественных растений.

Участок для посадки:

Большинство лилий предпочитает хорошо освещенные клумбы (грядки), защищенные от холодных ветров. Исключение составляют восточные разновидности (мартагоны), которым комфортно развиваться в полутени.

Душистой культуре необходим рыхлый, плодородный и хорошо дренированный грунт. Корневая система цветка должна получать достаточное количество не только влаги, но и кислорода, иначе растение будет сильно отставать в развитии и скудно цвести.

Участок для высадки лилий готовят заранее, желательно за 2-4 недели до мероприятия. Очищенную от сорняков и растительных отходов грядку тщательно перекапывают. Скудную почву необходимо разбавить вызревшим компостом (перегноем) из расчета 1 ведро на 1 кв. м. Кроме этого, в грунт добавляют суперфосфат (40 г) и сульфат калия (20 г).

В кислый грунт (на 1 кв. м) вносят пару стаканов древесной золы или доломитовой муки. А в щелочной — ведро верхового торфа или 30 г сульфата железа. Тяжелую глинистую почву разбавляют промытым речным песком и перегноем.

Обработка луковиц перед посадкой:

Эта процедура поможет садовой культуре благополучно укорениться на новом месте. К тому же предварительная обработка защитит луковицы от гнили, грибковых заболеваний и повреждений вредителями.

Очень длинные корни придется слегка укоротить (до 3-5 см) — это облегчит процесс посадки.

Подготовленные таким образом луковицы замачивают в растворе любого фунгицида:

«Фундазол»;

«Фитоспорин-М»;

«Максим Дачник» и др.

Концентрация раствора и время замачивания посадочного материала указаны на упаковке препаратов.

Продезинфицировав луковицы, их обрабатывают стимуляторами роста (Циркон, Эпин, Энерген и др.). Раствор для этой процедуры готовят в соответствии с инструкцией, приложенной к препаратам.

Высадка в грунт:

На подготовленном участке делают лунки или траншеи с учетом, что между растениями должен соблюдаться интервал не менее 30-35 см. Глубина посадки должна равняться трем размерам луковицы (в диаметре). Исключение составляют только лилии кандидум. Их достаточно высаживать на глубину 2-3 см в зависимости от размера луковиц.

Корневую систему лилии следует аккуратно расправить и только затем засыпать грунтом. Место посадки слегка уплотняют, затем обильно увлажняют. Чтобы влага из грунта испарялась медленнее, почву мульчируют подручным материалом: перегноем (компостом, торфом и др.).

Если все процедуры были выполнены правильно, растение успеет до заморозков укорениться.