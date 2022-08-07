Министр обороны Израиля поручил продолжать спецоперацию «Рассвет» в секторе Газа
Израильский министр обороны Бени Ганц приказал не прекращать специальную военную операцию на территории Газы.
Поздно вечером 7 августа глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил, что с учётом срыва перемирия с боевиками "Исламского джихада", находящихся в секторе Газа, израильские войска не будут прекращать специальную военную операцию "Рассвет". Перемирие между Израилем и сектором Газа должно было начаться в 8 вечера, однако его не последовало.
Вместе с тем лидер террористов "Исламского джихада" сообщает, что перемирие между сторонами начнёт действовать ровно в 23:30 по московскому времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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