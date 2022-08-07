Огородники рассказали, как правильно убирать батат с поля и хранить его

Из сладкого картофеля можно приготовить много замечательных блюд: запечь целиком, пожарить, сделать гратен или испечь оладьи.

Время для уборки:

Срок уборки урожая зависит от региона и сорта сладкого картофеля. Начало сбора наступает ранней осенью, а конец в октябре.

Уборку провожу в сухую погоду. Во влажной среде клубни повреждаются. Успеваю это сделать до наступления заморозков, когда ночная температура еще плюсовая.

Признаком готовности овоща становится пожелтение листьев.

За пару недель до уборки полив культуры прекращаю.

Копку сладкого картофеля провожу аккуратно. При сильном встряхивании хрупкие клубни могут сломаться. Использую для извлечения овоща из земли вилы.

Подготовка к хранению:

Перед хранением батат хорошо высушиваю на открытом воздухе (если позволяет погода). Продолжительность сушки составляет до полутора недель. Если нет возможности сушить на воздухе, складываю сладкий картофель в теплое влажное помещение.

Перед отправкой на хранение очищаю картошку от грязи и сортирую по размеру.

Условия и сроки для длительной лежки:

Храню урожай в прохладном помещении при температуре не ниже +10 градусов и не выше + 20 градусов плюс вентиляция. При низкой температуре клубни загнивают, а высокая приводит к их прорастанию.

При создании таких условий сладкий картофель сохраняется более полугода.

Правильное хранение:

В погребе или холодильнике батат хранить нельзя. Для этого подходит кладовка или квартира.

Где размещаю сладкий картофель:

на стеллажах или полках;

в деревянных или пластиковых ящиках;

в коробках из картона;

в бумажных пакетах.

Выкладываю овощи для хранения в один слой, предварительно обернув каждый из них бумагой или пересыпав слои опилками.

В теплом помещении картофель становится слаще, но со временем вянет.

Хранение очищенного батата:

Очищенный батат я отвариваю, после остывания нарезаю и отправляю в морозилку. Там сладкий картофель может храниться несколько месяцев.

Хранить в холодильнике клубни можно только короткий срок, так как они быстро испортятся.

Хранение разрезанного батата:

При уборке урожая нередко случается повредить клубни, так как они не растут кучно, а «расползаются» на довольно большое расстояние. Поврежденные клубни не храню, употребляю в первую очередь.

Сохранить батат можно длительное время, если создать им оптимальные условия и периодически осматривать на предмет порчи.