Огородники рассказали, когда стоит убирать картофель

Преждевременная или слишком поздняя уборка картофеля, конечно, не принесет вам пользы. Как можно определить, когда нужно копать картошку и каковы признаки спелых клубней?

Опасности, связанные с ранней или поздней уборкой картофеля:

Дата уборки картофеля должна быть тщательно спланирована, так как если вы пропустите даже несколько недель, то рискуете лишиться всего урожая. Все дело заключается в том, что картофель, выкопанный слишком рано, пригоден к употреблению только в ближайшем будущем.

Их кожура достаточно тонкая и сильно подвержена различным механическим повреждениям, поэтому при сборе урожая некоторые клубни теряют свою целостность и могут загнивать.

Такой картофель превратится в настоящую «бомбу замедленного действия» в вашем погребе, так как образовавшиеся гнилостные части или плесень спокойно распространятся на значительную часть ваших запасов.

И, естественно, нельзя опаздывать с уборкой корнеплодов, надеясь, что кожура, в конце концов, будет прочной, а сами картошины достигнут наибольшей массы к середине осени. Во-первых, к этому периоду картофельная листва засыхает или же полностью сгнивает, и тогда кустики становятся незаметными.

Во-вторых, погода может стать дождливой, и будет плохо выбирать корнеплоды из сырой земли. К тому же клубни картофеля должны быть сухими во время их закладки на хранение, в противном случае запасы могут тоже подгнивать.

Подходящее время для копки картофеля:

Как обычно, в центральных регионах уборка картошки может происходить с начала августа и продолжаться в сентябре, когда летние жаркие дни уже заканчиваются, а сезон дождиков еще не успел начаться. Однако не только одни климатические условия оказывают влияние на выбор подходящего периода, но и высаженный картофельный сорт.

Чтоб облегчить для себя уборку картошки, примерно за две недели до копки обрежьте засыхающую зеленую массу и уберите большую сорную траву с рядков. Таким образом, вы облегчите для себя работу, и вам не придется отвлекаться дополнительные манипуляции.

Когда необходимо выкапывать ранние сорта:

Если ваш сорт можно отнести к тем, которые вызревают в течение 45-60 дней, а посадку провели, как и рекомендуется, на майские праздники, то собирать урожай можно с 15 июня или с первых чисел июля.

Но крупной картошки в этот период ожидать не стоит, ну и как бы ни хотели сохранить подобный урожай до зимы, у вас этого не получится. В связи с этим ранний картофель нужно сажать или в незначительном количестве (на пищу во время лета), или для сезонной реализации.

Понять, что первая ранняя картошка готова к отправке на приготовление еды, можно определить по двум главным критериям:

картофельные листья желтеют, а стволы засыхают;

над кустом грунт слегка приподнялся и растрескался.

Нашли что-то схожее? Значит, вашу картошку можно подкапывать. Естественно, размер основной части корнеплодов будет примерно с яйцо либо чуток больше, но для летних овощей и это хороший итог.

Не забудьте, что нужно выполнить уборку картофельной ботвы с опустевших территорий. Потому что разложившаяся листва станет пристанищем для зимующих паразитов, возбудителем заболеваний, ну и смотрится неаккуратно.

В какое время необходимо выкапывать картошку на хранение:

для тех, кто занимается выращиванием среднепоздних и поздних сортов этого растения, уборка картошки с августа либо начала сентября будет оптимальным решением. В этот период клубни уже забрали от листвы все, что только смогли, сформировали плотную шкурку и прекратили свой рост.

Как только ботва полностью усохнет, картофель просто сохраняется в земле, но не рекомендуется в течение продолжительного времени оставлять его в подобном «овощехранилище».

Заметили, что картофельная ботва начала высыхать и желтеть, значит приступайте примерно через 20-21 день к копке.

Чтобы окончательно убедиться в созревании клубней выберите на грядке несколько кустиков с ботвой различной степени засыхания и выкопайте их.

В том случае если кожура на абсолютно всех клубнях уплотненная, не свисает «лохмотьями», а наибольшее количество картофелин свободно отделились от кустика либо отделяются просто, можно начинать собирать урожай.

Но если все-таки попадаются кустики с зеленоватой ботвой, и в их зрелости вы сомневаетесь, то не выкапывайте этот картофель, так как он достигнет полного созревания к 15-25 сентября.

Выкопанные клубни следует перебрать и просушить в тени, прежде чем устроите их на хранение. Поврежденные или слегка подгнившие картофелины лучше сразу же выкинуть либо использовать.

Перебранную картошку храните в ящиках либо сетчатых мешках, поместите тару и на неделю в холодное место. Тогда зараженные либо мягкие клубни будут заметны, и у вас появится возможность их отбраковать.

Некоторые огородники перемывают картофель перед хранением. Стоит ли этим заниматься, личное дело каждого. Однако тратить время на мытье и на кропотливую сушку пожелает не каждый дачник.

Даже верно выкопанный и приготовленный к зимнему периоду картофель свободно может испортиться, если в подвале достаточно сыро либо бывают резкие перепады температур.

Для защиты своих припасов можно обрызгать картофель при помощи раствора медного купороса в пропорции 2 г продукта на 10 л жидкости или приготовленной дневной травяной настойкой, в которую входят сныть (1,5 кг), полынь (3,5 кг) и табачные листья (750 г), все ингредиенты заливаются жидкостью (10 л). После обработки клубни нужно тщательно просушить.

Чем можно засадить участок после уборки урожая:

Как только соберете раннюю картошку, на освободившейся грядке можно посеять различные пряные травы, листовой и кочанный салат, мангольд, шпинат, а также редис, лук на перо, скороспелую капусту.