Novinky: Чехия планирует закупить три беспилотника у Израиля
Минобороны Чехии проведёт переговоры с Израилем о закупке трёх беспилотных летательных аппаратов.
В воскресенье, 7 августа 2022 года, чешский новостной портал Novinky, ссылаясь на заявление главы пресс-службы Министерства обороны Чешской Республики Наталии Форстеровой, сообщил о планах оборонного ведомства Чехии закупить у Израиля три БПЛА.
Отмечается, что Минобороны Чехии в на следующей неделе ожидает начать проведение переговоров с израильской стороной о покупке трёх боевых беспилотников стоимостью полтора миллиарда чешских крон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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