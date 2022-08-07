Novinky: Чехия планирует закупить три беспилотника у Израиля

Минобороны Чехии проведёт переговоры с Израилем о закупке трёх беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, чешский новостной портал Novinky, ссылаясь на заявление главы пресс-службы Министерства обороны Чешской Республики Наталии Форстеровой, сообщил о планах оборонного ведомства Чехии закупить у Израиля три БПЛА.

Отмечается, что Минобороны Чехии в на следующей неделе ожидает начать проведение переговоров с израильской стороной о покупке трёх боевых беспилотников стоимостью полтора миллиарда чешских крон.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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