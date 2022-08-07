Опытные хозяйки рассказали, сколько хранятся опята

Как же радуются богатому грибному урожаю многие люди. Ну вот набрали несколько лукошек, а надо еще правильно их переработать и хранить.

А хранятся ли опята в холодильнике:

Если вы проживаете в обычной городской квартире и не имеете погреба или подвала, где бы могли хранить грибную консервацию вплоть до следующего года, то вы можете использовать холодильник.

Соленые или маринованные опята могут хранится в кладовке при комнатной температуре. Но учтите, что, когда вы открыли банку, то ее сразу же надо поставить в холодильник, предварительно накрыв банку хлопчатобумажной тканью.

Из опят существует огромное множество блюд, и заготовки из этого продукта всегда пригодятся и в другие рецепты. Решить проблему хранения таких свежих или жареных опят поможет морозильная камера. Вы сможете расфасовать грибы небольшими порциями чтобы было удобно доставать во время готовки.

Совет: перед тем, как отправить грибы в морозильную камеру, их сначала нужно очистить от мусора и хорошо промыть. Но не забудьте и тщательно просушить, дабы избежать образования одного большого кома.

Что надо делать с грибами сразу после сбора:

Как только вы стали счастливым обладателем большой корзины опят, то надо их сразу же переработать. Нельзя оставлять грибу в сыром виде даже на сутки, они очень быстро покрываются плесенью, накапливают вредные токсины, а значит могут нанести вред вашему здоровью.

Начинать следует с очистки продукта, затем его надо тщательно промыть и отправить вариться в большую кастрюлю. Уже даже просто вареные опята станут прекрасной зимней заготовкой.

Варятся грибы не долго, около 5 минут. Пену можно не снимать, так как после варки их обязательно надо промыть холодной водой и разложить по пакетам, а потом в морозилку. Жареные опята также можно хранить потом в морозилке.

Если вы решили приготовить консервацию из грибов, то можно ее хранить при температуре +25 градусов в кладовке, но не более двух лет. Если же у вас погреб, где температура +6 градусов, то такие грибы можно хранить не более трех лет.

Еще неплохой вариант хранения для грибов — это сушеные грибы. Их тоже можно добавлять в разнообразные блюда, улучшая свой рацион, так как опята очень полезные и содержат различные витамины., при этом не калорийные вовсе.