В европейских портах гниют тонны апельсинов из-за спора ЕС с Южной Африкой

По словам производителей цитрусовых, миллионы ящиков с апельсинами портятся в контейнерах, застрявших в европейских портах, поскольку Южная Африка и Европейский союз спорят о правилах импорта.

ЕС ввел новые требования безопасности растений и здоровья, которые, по словам фермеров, угрожают их выживанию.

В ответ Южная Африка, второй по величине экспортер свежих цитрусовых в мире после Испании, подала жалобу во Всемирную торговую организацию.

Нововведения вступили в силу в июле, когда корабли уже находились в море, перевозя сотни контейнеров с южноафриканскими фруктами в Европу. В результате их просто задерживали после прибытия в порт.

Генеральный директор Южноафриканской ассоциации производителей цитрусовых (CGA) Джастин Чедвик называет ситуацию «полной катастрофой».

Он говорит, что безопасная еда фантастического качества гниет в портах в то время, когда люди беспокоятся о продовольственной безопасности.

Правила ЕС направлены на борьбу с потенциальным распространением насекомого, называемого ложной плодожоркой. Это вредитель, обитающий в странах Африки к югу от Сахары, который питается фруктами, включая апельсины и грейпфруты.

Новые меры требуют, чтобы южноафриканские фермеры применяли экстремальную холодную обработку ко всем апельсинам, направляющимся в Европу, и хранили плоды при температуре +2 градуса или ниже.

Но в CGA отмечают, что в этой мере нет необходимости, поскольку в стране уже есть собственный, более целенаправленный способ предотвращения заражения.