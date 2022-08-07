Основатель Alibaba Джек Ма совершил роковую ошибку и теперь расплачивается за нее

Alibaba – это настоящая история успеха. Однако у ее основателя Джека Ма возникли серьезные проблемы.

Компания постепенно расширялась и становилась глобальным гигантом электронной коммерции. В результате Ма стал слишком узнаваемой фигурой.

Более того, в 2020 году Джек Ма раскритиковал китайскую систему регулирования. Это посчитали нападением на государство.

В октябре 2020 года Джек Ма заявил на конференции в Шанхае, что в мире не может быть инноваций без риска. А хорошие инновации могут сосуществовать только с актуальными, а не вчерашними правилами.

Это было воспринято китайскими идеологами как прямой вызов. Через неделю Джека Ма вызвали на закрытое совещание.

Наследующий день после этого было отменено первичное публичное размещение акций Ant Group, дочерней компании финансовых услуг Alibaba на 30 млрд фунтов стерлингов.

На прошлой неделе было объявлено об уходе Джека Ма из Ant Group, что фактически является вынужденной мерой. Сообщается, что он намерен сократить свою долю в 50% до менее, чем 0,1%.

Ма ушел из поля зрения общественности почти два года назад, когда Пекин сорвал листинг Ant, крупнейший в мире. Финансовые регуляторы приказали ему реструктурировать операции в финансовую холдинговую компанию.