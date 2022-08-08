Журналисты The Guardian предположили, зачем на самом деле Нэнси Пелоси летала на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси разозлил китайские власти и серьезно осложнил отношения между США и КНР.

В четверг Китай выпустил несколько ракет по водам, окружающим Тайвань, и начал серию масштабных военных учений вокруг острова. Белый дом вызвал посла Китая Цинь Гана в знак протеста.

В пятницу Китай заявил, что прекращает сотрудничество с США по ключевым вопросам, включая климатический кризис, усилия по борьбе с наркотиками и военные переговоры.

Нэнси Пелоси является ярым защитником Тайваня и критиком нарушений прав человека в Китае. Во время визита она указала на глобальную борьбу между автократией и демократией, излюбленную тему Джо Байдена, и заявила репортерам в Тайбэе, что США не могут отступить от своих принципов.

Но есть еще одна причина. В ноябре состоятся промежуточные выборы, на которых Пелоси может лишиться постав спикера Палаты представителей.

Джо Байден и Нэнси Пелоси — близкие союзники из одной и той же политической партии. Спикер, вторая в очереди на пост президента, прилетела на остров на военном самолете США со всем вытекающим из этого весом правительства.

Некоторые аналитики считают, что конфликт сверхдержав между Америкой и Китаем из-за Тайваня или другого вопроса однажды неизбежен. Хотя Пелоси, возможно, сократила этот прогноз на несколько лет, есть, что сам Байден способствовал этому.

В мае, когда его спросили, задействуют ли США военные силы для защиты Тайваня, он ответил утвердительно.

Хотя по закону Америка обязана предоставить Тайваню средства для самообороны, она никогда напрямую не обещала военное вмешательство в конфликт с Китаем. Это хрупкое равновесие помогло удержать Тайвань от провозглашения полной независимости, а Китай — от вторжения.