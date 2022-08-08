В Цинциннати в результате двух перестрелок пострадали 11 человек
В воскресенье, 7 августа 2022 года, в результате стрельбы в баре Цинциннати пострадали, по меньшей мере,11 человек.
В воскресенье возле бара в районе Над Рейном в Цинциннати раздались выстрелы. По словам офицера полиции Майка Джона из полицейского управления Цинциннати, пострадало девять человек.
Все жертвы получили ранения нижних конечностей. Полиция подтвердила, что никто из них не находится в критическом состоянии.
Мужчина, которого полиция подозревает в стрельбе, скрылся с места происшествия сразу после инцидента. В него стреляли сотрудники правоохранительных органов, но был ли он ранен им до сих пор неясно.
По данным WLWT-TV, полиции пришлось использовать светошумовые гранаты, чтобы разогнать большую толпу, которая мешала медицинскому персоналу добраться до раненых.
Несколько часов спустя в Центральном деловом районе Цинциннати произошла еще одна перестрелка, в результате которой двое получили ранения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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