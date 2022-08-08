В Цинциннати в результате двух перестрелок пострадали 11 человек

В воскресенье, 7 августа 2022 года, в результате стрельбы в баре Цинциннати пострадали, по меньшей мере,11 человек.

В воскресенье возле бара в районе Над Рейном в Цинциннати раздались выстрелы. По словам офицера полиции Майка Джона из полицейского управления Цинциннати, пострадало девять человек.

Все жертвы получили ранения нижних конечностей. Полиция подтвердила, что никто из них не находится в критическом состоянии.

Мужчина, которого полиция подозревает в стрельбе, скрылся с места происшествия сразу после инцидента. В него стреляли сотрудники правоохранительных органов, но был ли он ранен им до сих пор неясно.

По данным WLWT-TV, полиции пришлось использовать светошумовые гранаты, чтобы разогнать большую толпу, которая мешала медицинскому персоналу добраться до раненых.

Несколько часов спустя в Центральном деловом районе Цинциннати произошла еще одна перестрелка, в результате которой двое получили ранения.