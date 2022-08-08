Западная военная помощь Украине не доходит до пунктов назначения, утверждает документальное расследование
Документальный проект телеканала CBS в очередной раз дал понять налогоплательщикам в США, что их деньги правительство Байдена отправляет в карманы украинских нуворишей.
Фильм, который вышел на экранах канала в воскресенье доказывает, что большой процент военных поставок Запада для ВСУ не доходит до фронта.
«Большая часть этих вооружений и военных поставок поступают к польской границе, где США и союзники по НАТО быстро передают их… украинским должностным лицам. На этом надзор со стороны США прекращается», — сообщают авторы расследования.
Руководитель НПО Blue-Yellow , которая контролирует поставки оружия по своим каналам, Йонас Охман рассказал в ленте о том, что до фронта доходит лишь 30 процентов поставляемых вооружений.
Основной проблемой остается невозможность проконтролировать оборот поставляемого на Украину оружия.
Ранее Европол и другие заинтересованные организации также отмечали, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже стало предметом контрабанды и способно попасть в руки радикальных группировок в ЕС и на Ближнем Востоке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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