Северная Корея готовится принять закон о селе на заседании парламента
Парламент Северной Кореи проведет свою следующую сессию в сентябре для рассмотрения новых законов и других организационных вопросов, сообщает ЦТАК.
Законодательный орган Северной Кореи собирается только один или два раза в год, обычно на однодневные заседания для утверждения бюджета или других решений, которые правящая Рабочая партия считает необходимыми.
«7 сентября в Пхеньяне состоится 7-я сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва», — сообщило ЦТАК.
«На заседании будет обсуждаться вопрос о принятии Закона о социалистическом развитии села и Закона о благоустройстве, а также организационные вопросы», — говорится в сообщении.
В отдельном сообщении ЦТАК сообщило, что в начале этого месяца Пхеньян проведет встречу для рассмотрения успехов, опыта и уроков государственной противоэпидемической чрезвычайной работы. В последние дни Северная Корея не сообщала об отсутствии новых случаев Covid-19. Пхеньян также заявил, что все, кто заболел после волны Омикрон в мае, теперь выздоровели.
Опубликовано: Тарас Медведев
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