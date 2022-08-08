Перемирие между Израилем и «Исламским джихадом» слишком хрупкое

По данным ХАМАС, в результате израильских ударов в ответ на ракетный обстрел палестинцев в Газе погибли 44 человека, после посредничества Египта боевые действия были приостановлены.

До последних минут перед началом перемирия, достигнутого благодаря посредничеству Египта, израильская армия заявляла, что наносила удары по позициям «Исламского джихада» в Газе «в ответ на ракетный обстрел южной территории Израиля». Последний удар джихадисты нанесли 23:25 в воскресенье, сообщили израильские военные, а в 23:30 начался режим прекращения огня.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Джо Байден приветствовал прекращение огня и поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси за роль его страны в переговорах по нему. Президент США также призвал к расследованию жертв среди гражданского населения, которое он назвал «трагедией».

Офис премьер-министра Израиля Яира Лапида, объявляя график перемирия, заявил, что его страна «оставляет за собой право жестко отреагировать на любое нарушение». Он также поблагодарил Египет, исторического посредника между Израилем и палестинскими вооруженными группировками, «за его усилия».

«Исламский джихад» подтвердил, что с этого времени «прекратит боевые действия», но также предупредил, что оставляет за собой «право ответить на любую израильскую агрессию». Соглашение о перемирии предусматривает, среди прочего, «обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных».Исламский джихад в руках Израиля, заявила палестинская группировка.

В воскресенье семнадцать палестинцев, в том числе девять детей, были убиты в ходе израильских рейдов, в том числе в Джабалии, городе Газа и Рафахе, сообщило министерство здравоохранения палестинского вооруженного движения ХАМАС.

С начала израильской операции в Газе в пятницу «44 палестинца стали мучениками, в том числе 15 детей, 360 получили ранения», сообщается в отчете министерства, в котором также сообщается о многих зданиях, разрушенных в результате ударов.

В течение дня и вечера «Исламский джихад» запускал залпы ракет в сторону городов Израиля и Иерусалима, но, по данным армии, подавляющее большинство из них было перехвачено израильской системой противоракетной обороны. В нескольких городах, Тель-Авиве и Ашкелоне (юг), прозвучали предупреждающие сирены, чтобы предупредить о ракетном обстреле, и жители бросились в убежища.

По данным спасателей, с пятницы в Израиле в результате ракетного обстрела пострадали три человека. По данным армии, с пятницы из Газы были выпущены сотни ракет, подавляющее большинство из которых было перехвачено.

Израильские власти также заявили, что некоторые из убитых палестинцев погибли из-за неудачного ракетного обстрела Израиля со стороны «Исламского джихада», который упал в палестинском анклаве.

В Газе директор больницы аш-Шифа сказал, что его учреждению срочно нужны лекарства и электричество. Единственная электростанция Газы была закрыта в субботу из-за нехватки топлива, через четыре дня после того, как Израиль закрыл переходы с анклавом, ссылаясь на соображения безопасности.

Израильская армия представила начатую в пятницу операцию как «превентивную атаку» против «Исламского джихада», в ходе которой ее главные военачальники в Газе Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур были убиты вместе с несколькими боевиками группировки. Гибель военачальников подтвердила организация «Исламский джихад», которую Израиль, США и Евросоюз считают «террористической».

Яир Лапид назвал субботний удар, в результате которого погиб Халид Мансур, «выдающимся результатом». Израильские власти оправдывали свою операцию опасениями репрессий со стороны «Исламского джихада» после ареста Бассема аль-Саади 1 августа на Западном берегу, палестинской территории, оккупированной Израилем.

Согласно «Исламскому джихаду», Египет должен работать над тем, чтобы добиться освобождения г-на Саади и другого представителя «Исламского джихада» Халила Авадеха, который содержится в израильской тюрьме с декабря 2021 года в рамках соглашения о перемирии. За последние два дня около 40 боевиков «Исламского джихада» были арестованы израильскими силами на Западном берегу.