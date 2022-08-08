До 13 августа на ночном небе можно наблюдать рой Персеид

В ближайшие дни на ночном небе снова будут наблюдаться многочисленные падающие звезды.

По данным Ассоциации звездных друзей в Германии, чтобы увидеть рой Персеид, зрители должны смотреть на восток.

«Персеиды достигают своего теоретического пика ранним утром 13 августа около трех часов», — рассказал председатель ассоциации Свен Мельхерт.

Звездочеты обычно могли обнаружить от 30 до 50 метеоров в час. Однако залитое лунным светом небо позволит увидеть только самые яркие экземпляры этого года.

Персеиды, кажется, исходят из созвездия Персея, но они представляют собой облако обломков кометы 109P/Свифта-Туттля, в которое Земля погружается каждый год по мере своего обращения вокруг Солнца.

По словам звездных друзей, комета была открыта независимо друг от друга Льюисом Свифтом и Горацием Таттлом 19 июля 1862 года, и ей требуется около 133 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. В следующий раз она должна быть видна с Земли в 2126 году.