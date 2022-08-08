Немецких студентов ждут прохладные аудитории и высокая плата за общежитие

Энергетический кризис также затронул университеты и колледжи во всей Германии, которым придется теперь экономить тепло.

Из-за резкого роста цен социальные объекты сталкиваются с большим увеличением затрат. Поэтому в Университете Ростока температура в лекционных залах и офисах должна быть снижена на один градус в предстоящую зиму, заявила пресс-секретарь вуза, это должно сэкономить шесть процентов энергии.

В Ростоке никто не верит, что отопление может выйти из строя из-за нехватки энергии.

«Ганзейский и университетский городок Росток, а, следовательно, и Ростокский университет, находятся в хорошем положении при любых перебоев в подаче газа», — говорится в сообщении.

Есть три электростанции, которые работают с разными источниками энергии, а также накопитель энергии. Таким образом, зимний семестр готовится как очный.

Снижение комнатных температур также обсуждается в других местах, например, в Университете Грайфсвальда и в Университете прикладных наук Нойбранденбурга. По словам представителей, решения там еще не приняты.

«Университет прикладных наук Нойбранденбурга сделает все, что в его силах, чтобы максимально сохранить посещаемость студентов», — подчеркнул исполняющий обязанности ректора университета Гуннар Вессель.

Университет в Баварии недавно проинформировал своих студентов о том, что зимний семестр 2022/2023 гг. будет характеризоваться неопределенностью в отношении тепло- и энергоснабжения, а значит, и в вопросе о том, можно ли и как поддерживать очные сессии.

Университет прикладных наук Висмара заявил: «В настоящее время мы классифицируемся как конечные потребители, которые не заслуживают защиты, поэтому еще неизвестно, как будет развиваться вопрос газоснабжения». Несмотря на это, университет долгое время занимался оптимизацией энергоснабжения. В Висмаре, например, есть пеллетный котел и фотоэлектрические системы.

В общежитиях студенческого союза Росток-Висмар также изыскиваются средства для экономии, как сообщила пресс-секретарь Малена Вихерс. Предусматривается снижение температуры ночью и в подъездах.

Кампания по энергосбережению призвана привлечь внимание учащихся. Жильцы по-прежнему сталкиваются с более высокими затратами: в начале зимнего семестра цена за комнату, которая сейчас стоит в среднем 260 евро, должна вырасти на 10 евро. В начале 2023 года, вероятно, придется сделать дополнительное увеличение на 25–50 евро.