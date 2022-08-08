ВС РФ уничтожили склад с 45 тысячами тонн боеприпасов для ВСУ из стран НАТО

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска в Николаевской области уничтожили 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО. Об этом сообщило российское государственное агентство по печати РИА Новости.

"Уничтожен арсенал под Вознесенском, где хранились 45 тысяч тонн боеприпасов недавно поставленных Вооруженным силам Украины странами НАТО", — говорится в сообщении российского министерства.

По данным россиян, были атакованы три командных пункта, в том числе дивизион 66-й украинской механизированной бригады у села Очеретино, батальон 109-й бригады территориальной обороны в ДНР и украинская военная техника во многих районах.

В районе города Хасов Яр россияне уничтожить реактивную установку, зенитные орудия и пять складов боеприпасов. Российские службы также сообщают о ликвидации более 200 украинских националистов. Только в Харькове убито 100 украинских солдат.