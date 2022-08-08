Турция сообщила, что еще два судна с украинским зерном вышли из портов

Согласно турецким источникам, экспорт зерна из черноморских портов Украины, который возобновился после разблокировки черноморских портов, идет менее интенсивно.

По сообщению министерства обороны Турции, два корабля с зерном вышли в плавание в понедельник.

«Сакура» вышла из турецкого порта с 11 000 тонн сои на борту, пункт назначения — Италия.

В свою очередь сухогруз «Аризона» перевозит 48 458 тонн кукурузы из Черноморска в южную Турцию.