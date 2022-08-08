Турция сообщила, что еще два судна с украинским зерном вышли из портов
Согласно турецким источникам, экспорт зерна из черноморских портов Украины, который возобновился после разблокировки черноморских портов, идет менее интенсивно.
По сообщению министерства обороны Турции, два корабля с зерном вышли в плавание в понедельник.
«Сакура» вышла из турецкого порта с 11 000 тонн сои на борту, пункт назначения — Италия.
В свою очередь сухогруз «Аризона» перевозит 48 458 тонн кукурузы из Черноморска в южную Турцию.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Тайвань объявляет об оборонных учениях вслед за началом новых маневров НОАК
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Тайвань заявил об осложнении ситуации на рынке полупроводников
КНР заявила о продлении военных учений вокруг Тайваня