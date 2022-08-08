Кушанашвили поддержал Ревву, покинувшего Россию, в эфире Ютуб-шоу Каково?

Журналист Отар Кушанашвили в отличие от многих коллег артиста и простых россиян произнёс слова поддержки в адрес Александра Реввы, который уехал за рубеж, рассорившись при этом даже с отцом.

Известный российский юморист, актёр и певец Александр Ревва прекратил общение со своим отцом, а публика, некогда обожавшая артиста, сегодня желает ему чуть ли не смерти.

Свою точку зрения по поводу происходящего решил выразить представитель СМИ Отар Кушанашвили.

Одной из главных версий разногласий Реввы с родителем стали разные взгляды на политику. Кушанашвили признался, что не в курсе, что стало причиной ссоры между близкими родственниками, понимая, что происходящее в семье часто не выходит за стены дома.

Журналист сделал заявление относительно сложившейся ситуации в эфире Ютуб-шоу "Каково?".

Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок. Но как быстро из всеобщего любимца Пирожкова он стал парнем, которому все советуют сдохнуть. Я не знаю, что сейчас с Сашей Реввой и где он находится. Но я не хочу говорить гадости тому, кто сейчас это наблюдает и не может ответить. Но если ему сейчас тяжело, пусть знает, — я никогда не отвернусь в тот момент, когда он возникнет в поле зрения.

Отец Реввы рассказал, что экс-участник Comedy Club осудил спецопераци. России в Украине. Родитель также поведал о том, что находится с сыном в натянутых отношениях из-за политики.

А началось это задолго до начала спецоперации на Донбассе, так как близкие родственники не виделись уже 10 лет.

Владимир Николаевич живёт в Донецке. А из-за февральских событий между отцом и сыном вспыхнул спор.

Мужчина считает, что у сына мог помутиться рассудок из-за гонораров, которые платили тому на ТВ.

Конечно, башка у него вскружилась, потому что он на Первом, на "России-1″, на НТВ - везде.

Отец вспоминает, что из-за позиции Александра "обозвал немножко" сына. Результат - разрыв всех связей, а теперь мужчина не решается сделать первый шаг к примирению. Он убеждён, что Александр затаил на него обиду.