Гутерриш: любая атака на ядерные объекты является «самоубийственной»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил любое нападение на ядерные объекты как «самоубийственное».
Он надеется, что нападения на Запорожскую АЭС Украины прекратятся и что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ к станции.
Об этом Гутерриш заявил в Токио в понедельник после посещения Хиросимы на выходных, где он присутствовал на церемонии поминовения в честь 77-й годовщины атомной бомбардировки японского города во Второй мировой войне.
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее предупредил о «весьма реальной опасности ядерной катастрофы» после обстрела Запорожской АЭС.
По зачявлению оператора АЭС «Энергоатома», в результате атаки были значительно повреждены коммуникации атомной станции, а один реактор был остановлен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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