Гутерриш: любая атака на ядерные объекты является «самоубийственной»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил любое нападение на ядерные объекты как «самоубийственное».

Он надеется, что нападения на Запорожскую АЭС Украины прекратятся и что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ к станции.

Об этом Гутерриш заявил в Токио в понедельник после посещения Хиросимы на выходных, где он присутствовал на церемонии поминовения в честь 77-й годовщины атомной бомбардировки японского города во Второй мировой войне.

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее предупредил о «весьма реальной опасности ядерной катастрофы» после обстрела Запорожской АЭС.

По зачявлению оператора АЭС «Энергоатома», в результате атаки были значительно повреждены коммуникации атомной станции, а один реактор был остановлен.

