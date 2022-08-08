Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за $90 млн

Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за 7,3 млрд рупий.

Tata Motors заявила в понедельник, что ее дочерняя компания, занимающаяся электромобилями, возьмет на себя здания, машины и оборудование, а также всех подходящих сотрудников на производственном предприятии в западном индийском штате Гуджарат.

Tata Motors, которой также принадлежат марки автомобилей Jaguar и Land Rover, хочет расширить производственные мощности.

Ford, с другой стороны, прекратил производство в Индии почти год назад после долгих лет попыток заработать там деньги.

Немецкие производители автомобилей также не могут закрепиться в Индии. Будучи второй по численности населения страной в мире, страна представляет собой интересный рынок. 

Тем не менее, индийцы очень ориентированы на цену при покупке автомобиля, а местные марки очень дешевы.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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