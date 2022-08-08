Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за $90 млн
Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за 7,3 млрд рупий.
Tata Motors заявила в понедельник, что ее дочерняя компания, занимающаяся электромобилями, возьмет на себя здания, машины и оборудование, а также всех подходящих сотрудников на производственном предприятии в западном индийском штате Гуджарат.
Tata Motors, которой также принадлежат марки автомобилей Jaguar и Land Rover, хочет расширить производственные мощности.
Ford, с другой стороны, прекратил производство в Индии почти год назад после долгих лет попыток заработать там деньги.
Немецкие производители автомобилей также не могут закрепиться в Индии. Будучи второй по численности населения страной в мире, страна представляет собой интересный рынок.
Тем не менее, индийцы очень ориентированы на цену при покупке автомобиля, а местные марки очень дешевы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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