Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за $90 млн

Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors покупает завод американского автопроизводителя Ford в Индии за 7,3 млрд рупий.

Tata Motors заявила в понедельник, что ее дочерняя компания, занимающаяся электромобилями, возьмет на себя здания, машины и оборудование, а также всех подходящих сотрудников на производственном предприятии в западном индийском штате Гуджарат.

Tata Motors, которой также принадлежат марки автомобилей Jaguar и Land Rover, хочет расширить производственные мощности.

Ford, с другой стороны, прекратил производство в Индии почти год назад после долгих лет попыток заработать там деньги.

Немецкие производители автомобилей также не могут закрепиться в Индии. Будучи второй по численности населения страной в мире, страна представляет собой интересный рынок.

Тем не менее, индийцы очень ориентированы на цену при покупке автомобиля, а местные марки очень дешевы.