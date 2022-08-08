Тайвань объявляет об оборонных учениях вслед за началом новых маневров НОАК

Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевыми стрельбами, имитирующие защиту острова от китайского вторжения, заявили официальные лица.

Мы будем тренироваться, чтобы противостоять смоделированным атакам противника на Тайвань», — сообщил AFP представитель Восьмого корпуса Лу Воэй-Дже.

Тайваньские военные заявили, что силы острова будут тренироваться, чтобы справиться с высадкой во вторник и четверг в далеком южном районе Пиндун. По данным того же источника, для этих учений будут задействованы несколько сотен солдат и около 40 гаубиц.

О том, на сколько Тайвань готов к сдерживанию НОАК уже можно было представить после того, как китайская ракета совершила полет над островом и упала в океане.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 