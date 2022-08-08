Тайвань объявляет об оборонных учениях вслед за началом новых маневров НОАК
Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевыми стрельбами, имитирующие защиту острова от китайского вторжения, заявили официальные лица.
Мы будем тренироваться, чтобы противостоять смоделированным атакам противника на Тайвань», — сообщил AFP представитель Восьмого корпуса Лу Воэй-Дже.
Тайваньские военные заявили, что силы острова будут тренироваться, чтобы справиться с высадкой во вторник и четверг в далеком южном районе Пиндун. По данным того же источника, для этих учений будут задействованы несколько сотен солдат и около 40 гаубиц.
О том, на сколько Тайвань готов к сдерживанию НОАК уже можно было представить после того, как китайская ракета совершила полет над островом и упала в океане.
Опубликовано: Тарас Медведев
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