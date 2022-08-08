Медведев: США подталкивали Саакашвили к агрессии против миротворцев из России
Дмитрий Медведев утверждает, что правительство США намеренно подталкивало экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к военному конфликту против граждан Южной Осетии.
8 августа бывший российский президент Дмитрий Медведев сообщил, что в 2008 году армия РФ была вынуждена провести спецоперацию по принуждению Грузии к миру, поскольку власти США активно накачивали грузинские вооружённые силы оружием, подталкивая Саакашвили к агрессивным действиям против народа Южной Осетии и российского миротворческого контингента.
Также Дмитрий Медведев выразил уверенность, что сейчас в Украине происходит такая же ситуация: США спонсируют Киевский режим, накачивая ВСУ вооружениями, а армия России принуждает Украину к миру.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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