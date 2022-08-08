Медведев: Запад пытается уничтожить Россию с 2008 года

Дмитрий Медведев уверен, что западные страны начали осуществлять попытки уничтожения России ещё с 2008 года, когда начался конфликт в Грузии.

8 августа бывший российский президент Дмитрий Медведев дал интервью российскому изданию ТАСС, где сообщил, что коллективный Запад пытается уничтожить Россию ещё с 2008 года, когда российские войска были вынуждены начать спецоперацию по принуждению Грузии к миру.

Медведев утверждает, что нынешний конфликт в Украине и военные действия в Грузии в 2008 году являются звеньями одной цепи, спланированной Западом.