Клишас: осенью в России обсудят закон о конфискации имущества Украины

Российский сенатор Андрей Клишас утверждает, что правительству России следует начать разработку законопроекта об изъятии украинского имущества.

Официальный представитель Совета Федерации РФ Андрей Клишас утверждает, что российскому правительству следует озаботиться созданием законопроекта, который позволит легально конфисковывать имущество украинских граждан и украинского государства. По мнению Клишаса, разработка такого закона должна начаться осенью.

Примечательно, что ранее Андрей Клишас допустил, что уже грядущей осенью в состав России войдут новые территории, среди которых могут фигурировать Херсонская и Запорожская области Украины, а также республики Донбасса.