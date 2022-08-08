Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда на Украину гражданам России

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете въезда россиянам на въезд в Украину сроком на 50 лет.

Сайт офиса украинского лидера Владимира Зеленского 8 августа сообщил о том, что петиция, предусматривающая запрет россиянам въезжать в Украину в следующие 50 лет, набрала достаточно голосов для того, чтобы ее рассмотрел президент.

В петиции говорится, что данная мера поможет укрепить безопасность Украины в данный момент и в будущем.

Также в петиции содержится призыв не выдавать вид на жительство всем россиянам, кроме тех, кто участвовал в российско-украинском конфликте на стороне Киева.

Необходимый порог подписей для рассмотрения петиции президентом Украины - 25 тысяч.

Ранее на сайте главы Украины Владимира Зеленского появилось предложение назначить премьер-министром главу правительства Великобритании Бориса Джонсона.