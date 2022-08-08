Минобороны РФ: после удара ВСУ по Запорожской АЭС произошёл скачок напряжения и пожар

Министерство обороны России сообщило, что удар украинской армии по Запорожской атомной электростанции повлёк за собой пожар.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что 7 августа вооружённые силы Украины нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС в городе Энергодар, что спровоцировало скачок напряжения на предприятии, после чего на объекте начался пожар, который был быстро потушен.

Конашенков сообщил, что Россия расценивает действия украинских военных как акт ядерного терроризма, направленный против жителей Запорожской и Херсонской областей.