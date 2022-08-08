История российско-китайских отношений: партнеры или друзья?

Большинство россиян склонны думать, что Китай — не просто союзник России в борьбе с коллективным Западом, но и настоящий друг. Однако официальная китайская позиция заключается в том, что КНР и РФ просто партнеры.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ неоднократно подчеркивал, что развитие китайско-российских отношений не нацелено против третьих стран, так как не является идеологическим или политическим союзом. Другие политики и чиновники Китая еще более красноречивы. Так, официальная пропаганда направленная на население страны говорит о том, что Приморье — территория Китая, а не России (это можно увидеть в любом школьном китайском учебнике).

История российско-китайских берет свое начало в XVII веке, первый Нерчинский договор был заключен в 1689 году. Именно по нему Россия уступила Китаю верхнее и среднее течение Амура. Следующий век прошел для российско-китайских относительно спокойно. Да, было много проблем и конфликтов, однако Россия старалась избегать выяснения отношений до 1727 года, когда был подписан Кяхтинский договор.

Именно этот договор установил «дружеские отношения» между Россией и Китаем и установил стабильные торговые отношения. Но уже в 1858 году был заключен Айгунский договор, по которому граница России разделялась по реке Амур, а Приморье становилось полностью русским. В тоже время расстановка сил на Дальнем Востоке сильно поменялась, так как Великобритания начала вести опиумные войны.

Первый союзный договор между Россией и Китаем был заключен в 1896 году, который предусматривал военную помощь в случае японской агрессии. В том же году началось строительство Китайско-восточной железной дороги, которая соединила Китай, Читу и Владивосток. К началу XX века Китай и Россия имели самую протяженную сухопутную границу в мире.

В 1911 году в Китае началась Синьхайская революция, которая вместе с падением династии Цин прекратила правление китайской внешней политики в Монголии и через год она стала независимой. При этом гарантом выступала Россия. Всего через шесть лет, в 1917 году, революция случилась в России, когда она потеряла Финляндию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

После Второй Мировой войны отношения с Китаем начали ухудшаться, но руководство говорило о положительной роли СССР в развитии китайской промышленности и политики. К 1960-м годам о советской помощи либо умалчивали, либо говорили предвзято. Дальше отношения Китая и СССР деградировали семимильными шагами.

Потепление в российско-китайских отношениях произошло лишь в 1976 году, после смерти Мао. Многие считают, что отношения были напряженными потому, что Сталин не разрешил Китаю вступить в СССР, потому что опасался, что это будет выглядеть как присоединение советов к Китайской Народной Республики (тот, у кого больше населения, заправляет политикой).

С 1991 года в отношениях уже современной России и Китая начался новый этап. Поначалу страны вступили в новую эпоху на дружеских отношениях, однако через пять лет, в 1996 году, страны договорились о стратегическим сотрудничестве, то есть партнерстве. В 2002 году между Россией и Китаем был подписал договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, а еще через два года Путин передал Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае.

Сегодня отношения России и Китая строятся исключительно на партнерстве. Китай опасается американских санкций, точно также, как и многие другие страны, поэтому не стремится поддерживать Россию во всех отношениях. При этом договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи никуда не исчез и Китай обязан содействовать российской внешней политики в борьбе с коллективным Западом.