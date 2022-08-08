На Шпицбергене французская туристка стала жертвой нападения белого медведя

Французская туристка пострадала от белого медведя, проникшего в лагерь на норвежском архипелаге Шпицберген в Арктике.

Медведь пробрался в лагерь и больше испугал, чем покалечил француженку. Ее жизни ничего не угрожает, сообщили местные власти в понедельник, 8 августа.

Женщина, личность которой не уточняется, входила в состав экспедиции из 25 человек, которые останавливались в палатках на природном ландшафте острова, территория которого вдвое превышает территорию Бельгии.

