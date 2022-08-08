На Шпицбергене французская туристка стала жертвой нападения белого медведя

Французская туристка пострадала от белого медведя, проникшего в лагерь на норвежском архипелаге Шпицберген в Арктике.

Медведь пробрался в лагерь и больше испугал, чем покалечил француженку.  Ее жизни ничего не угрожает, сообщили местные власти в понедельник, 8 августа.

Женщина, личность которой не уточняется, входила в состав экспедиции из 25 человек, которые останавливались в палатках на природном ландшафте острова, территория которого вдвое превышает  территорию Бельгии.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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