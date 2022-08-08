Шуфутинский перенёс операцию на позвоночнике, которая спасла музыканта от паралича
Михаил Шуфутинский перенёс операцию на позвоночнике, которая спасла музыканта от паралича или даже от смерти. Операция была сделана в США и длилась более 3 часов.
Ещё до ковида Михаилу Захаровичу сделали сложнейшую операцию на позвоночнике, спасшую музыканта от паралича или даже смерти. К медикам Шуфутинский пришёл с жалобой на онемение рук, когда наклонял голову.
Нейрохирург Максим Бартенев, оперировавший певца объяснил:
Подобные виды операций выполняются при стенозе позвоночного канала. Делается разрез, мышцы скелитируются и все вот эти косточки убираются. Может, конечно, быть паралич, но, как правило, это возникает тогда, когда пациент очень поздно приходит к хирургу.
Операцию делали в штатах, а длилась она в течение 3 часов. Шуфутинскому удалили 3 верхних позвонка. Восстанавливался музыкант в двухместной палате категории люкс, с мягкой мебелью и обеденным столом.
Каждый день пребывания в комфортных условиях стоил 560 долларов.
Через пять дней я уже ходил, гулял. Все в порядке. У меня просто несколько позвонков отсутствуют и все. Там выросли мышцы.
В настоящее время за самочувствием отечественной звезды строго следит его супруга. Шуфутинский и Уразова вместе уже 7 лет. Музыкант признается, что счастлив и даже ни разу не поссорился с любимой за это время.
Это потерянное время в жизни - это раз. Во-вторых, предположим, если я, дурачок, решил поссориться, то нас уже двое дурачков. Какой смысл?
Единственное, что расстраивает супругов, - отсутствие общих наследников. Светлана несколько лет пытается забеременеть и выносить ребенка сама, но тщетно.
У Шуфутинского есть 2 взрослых сына и 7 внуков. Музыкант с удовольствием общается с ними, участвуя в их жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Генсек ООН Гутерриш назвал удар по Запорожской АЭС самоубийственным актом
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО