Михаил Шуфутинский перенёс операцию на позвоночнике, которая спасла музыканта от паралича или даже от смерти. Операция была сделана в США и длилась более 3 часов.

Ещё до ковида Михаилу Захаровичу сделали сложнейшую операцию на позвоночнике, спасшую музыканта от паралича или даже смерти. К медикам Шуфутинский пришёл с жалобой на онемение рук, когда наклонял голову.

Нейрохирург Максим Бартенев, оперировавший певца объяснил:

Подобные виды операций выполняются при стенозе позвоночного канала. Делается разрез, мышцы скелитируются и все вот эти косточки убираются. Может, конечно, быть паралич, но, как правило, это возникает тогда, когда пациент очень поздно приходит к хирургу.

Операцию делали в штатах, а длилась она в течение 3 часов. Шуфутинскому удалили 3 верхних позвонка. Восстанавливался музыкант в двухместной палате категории люкс, с мягкой мебелью и обеденным столом.

Каждый день пребывания в комфортных условиях стоил 560 долларов.

Через пять дней я уже ходил, гулял. Все в порядке. У меня просто несколько позвонков отсутствуют и все. Там выросли мышцы.

В настоящее время за самочувствием отечественной звезды строго следит его супруга. Шуфутинский и Уразова вместе уже 7 лет. Музыкант признается, что счастлив и даже ни разу не поссорился с любимой за это время.

Это потерянное время в жизни - это раз. Во-вторых, предположим, если я, дурачок, решил поссориться, то нас уже двое дурачков. Какой смысл?

Единственное, что расстраивает супругов, - отсутствие общих наследников. Светлана несколько лет пытается забеременеть и выносить ребенка сама, но тщетно.

У Шуфутинского есть 2 взрослых сына и 7 внуков. Музыкант с удовольствием общается с ними, участвуя в их жизни.