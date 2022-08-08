Мемориал освободителям, танк Т-34 в Нарве перемесят в безопасное место

Танк Т-34, мемориальный символ освободителям Нарвы от фашистов после акции в его защиту части населения города решили перенести в другое место.

«Коалиция городского собрания Нарвы намерена перенести "в безопасное место" танк Т-34, выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей города от фашистских захватчиков», сообщает портал ERR.

Напомним, что в воскресенье более ста жителей Нарвы собрались у мемориала, чтобы не допустить его вывоз из города. Они создали живую цепь, растянувшуюся на два километра, чтобы отстоять памятник.

Мэр города отреагировала на это возмущение и пообещала, что вопрос с памятником решат.

Жители Нарвы не поверили словам мэра и дежурили у мемориала всю ночь.