Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня, несмотря на призывы к снижению напряженности
8 августа Китай заявил, что продлевает масштабные военные учения вокруг Тайваня. Эти действия нарушили судоходство и воздушное сообщение и вызвали опасения по поводу потенциального конфликта в регионе, имеющем решающее значение для мировой торговли.
Планируется провести противолодочные учения, а также отработать ракетные удары, полеты боевых самолетов, движение кораблей с пересечением средней линии Тайваньского пролива.
В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Планируется также удерживать США от сдерживания Китая в вопросе Тайваня и решительно разрушать иллюзию тайваньских властей о том, что они полагаются на Соединенные Штаты в вопросе независимости.
Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, что обнаружило в общей сложности 66 самолетов и 14 военных кораблей, проводивших военно-морские и воздушные учения.
В ответ Тайвань привел свои вооруженные силы в боевую готовность и направил корабли, самолеты и другие средства для наблюдения за китайскими самолетами, кораблями и беспилотниками, которые имитируют атаки на остров и морские суда.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что тайваньская армия проведет 9 и 11 августа учения с боевой стрельбой в южном округе Пиндун в ответ на китайские учения.
В учениях будут задействованы снайперы, боевые машины, бронетехника, а также ударные вертолеты.
Опубликовано: Светлана Репина
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