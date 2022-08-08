Лобода и Барских возмутили соотечественников тем, что продолжают исполнять композиции на русском языке

Украинцы не понимают, почему исполнители Макс Барских и Светлана Лобода, обещавшие записывать песни только на украинском языке, продолжают исполнять свои композиции на русском.

Украинские певцы Макс Барских и Светлана Лобода вызвали волну возмущения со стороны своих земляков. Украинцы злы на знаменитостей за то, что те продолжают петь свои композиции на русском языке.

Исполнители выступали в США на корпоративе, который был устроен парой богачей. Состоятельные люди организовали торжество с участием знаменитостей в честь дня рождения своего наследника.

В интернете появились видеоролики, где Барских и Лободой поют свои хиты на русском. Такое положение вещей разгневало жителей Украины.

Пользователи выразили своё негодование в социальных сетях.

Почему так важно переходить на русский?! Не понимаю.

Примечательно, что после того как было объявлено о запуске спецоперации России на Донбассе, и Лобода, и Барских дали обещание решили записывать новые песни только на украинском.

Но, видимо, заказчики корпоративов желают слышать давно полюбившиеся хиты звёзд сцены, записанные на русском.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода заявляла, что из России уехала "вся интеллигенция", а также о том, что дочери певицы умоляют мать вернуться в Россию.

У девочек плохо проходит процесс адаптации к жизни в Латвии, где обосновалась певица с детьми.