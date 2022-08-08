Лобода и Барских возмутили соотечественников тем, что продолжают исполнять композиции на русском языке
Украинцы не понимают, почему исполнители Макс Барских и Светлана Лобода, обещавшие записывать песни только на украинском языке, продолжают исполнять свои композиции на русском.
Украинские певцы Макс Барских и Светлана Лобода вызвали волну возмущения со стороны своих земляков. Украинцы злы на знаменитостей за то, что те продолжают петь свои композиции на русском языке.
Исполнители выступали в США на корпоративе, который был устроен парой богачей. Состоятельные люди организовали торжество с участием знаменитостей в честь дня рождения своего наследника.
В интернете появились видеоролики, где Барских и Лободой поют свои хиты на русском. Такое положение вещей разгневало жителей Украины.
Пользователи выразили своё негодование в социальных сетях.
Почему так важно переходить на русский?! Не понимаю.
Примечательно, что после того как было объявлено о запуске спецоперации России на Донбассе, и Лобода, и Барских дали обещание решили записывать новые песни только на украинском.
Но, видимо, заказчики корпоративов желают слышать давно полюбившиеся хиты звёзд сцены, записанные на русском.
Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода заявляла, что из России уехала "вся интеллигенция", а также о том, что дочери певицы умоляют мать вернуться в Россию.
У девочек плохо проходит процесс адаптации к жизни в Латвии, где обосновалась певица с детьми.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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