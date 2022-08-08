Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов

В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.

Каждая грудинка стоила 180 долларов. Таким образом, ущерба составил около 3500 долларов.

В аккаунте ресторана в Instagram появилось сообщение о том, что грудинки были приготовлены к холодному копчению.

В La Barbecue также говорят, что инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Владельцы заведения просят связаться с ними всех, кто узнал человека на видео или его машину.

Ресторан La Barbecue грабят уже в пятые раз за десять лет работы. Его основал Линн Мюллер. Заведение является одним из самых популярных барбекю-ресторанов Остина.

Грудинка стала дороже, чем когда-либо, на фоне роста производственных затрат и растущего спроса среди мастеров-любителей в США.

Высокий рост цен, похоже, сделал деликатес более привлекательным для воров.

Не исключено, что рост преступности станет одним из последствий стремительной инфляции. Криминалисты считают, что американцам стоит готовиться к увеличению краж, краж со взломом и даже убийств в результате резкого роста цен.