Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.
Каждая грудинка стоила 180 долларов. Таким образом, ущерба составил около 3500 долларов.
В аккаунте ресторана в Instagram появилось сообщение о том, что грудинки были приготовлены к холодному копчению.
В La Barbecue также говорят, что инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Владельцы заведения просят связаться с ними всех, кто узнал человека на видео или его машину.
Ресторан La Barbecue грабят уже в пятые раз за десять лет работы. Его основал Линн Мюллер. Заведение является одним из самых популярных барбекю-ресторанов Остина.
Грудинка стала дороже, чем когда-либо, на фоне роста производственных затрат и растущего спроса среди мастеров-любителей в США.
Высокий рост цен, похоже, сделал деликатес более привлекательным для воров.
Не исключено, что рост преступности станет одним из последствий стремительной инфляции. Криминалисты считают, что американцам стоит готовиться к увеличению краж, краж со взломом и даже убийств в результате резкого роста цен.
Опубликовано: Светлана Репина
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