Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы
Авторитетное информационное агенство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает, что турецкая сторона полностью готова к созданию новой архитектуры безопасности в Европе.
Анкара считает, что для финального формирования все готово, поэтому остается только официальное оформление и начало создания. При этом Турция не отказывается от активной поддержки Киева, однако продвигает идею «справедливого мира» и диалога между Украиной и Россией.
Турецкая сторона считает, что конфликт рано или поздно завершиться, но Европе будет необходима новая архитектура безопасности. В Анкаре подчеркнули, что у них все «предусмотрено и готово» для создания и формирования «нового мира».
Мевлюта Чавушоглу отметил, что главное для Турции защита общих интересов России и Украины. Поэтому приоритеты диалога — справедливый мир, в котором турецкая сторона будет выступать на стороне правды.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил об отказе государства поддерживать вступление в Североатлантический альянс НАТО Финляндии и Швеции, пока эти страны не выполнят все свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что Анкара все еще не получила ответы от этих стран на запросы об экстракции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы
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