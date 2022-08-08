Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы

Авторитетное информационное агенство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает, что турецкая сторона полностью готова к созданию новой архитектуры безопасности в Европе.

Анкара считает, что для финального формирования все готово, поэтому остается только официальное оформление и начало создания. При этом Турция не отказывается от активной поддержки Киева, однако продвигает идею «справедливого мира» и диалога между Украиной и Россией.

Турецкая сторона считает, что конфликт рано или поздно завершиться, но Европе будет необходима новая архитектура безопасности. В Анкаре подчеркнули, что у них все «предусмотрено и готово» для создания и формирования «нового мира».

Мевлюта Чавушоглу отметил, что главное для Турции защита общих интересов России и Украины. Поэтому приоритеты диалога — справедливый мир, в котором турецкая сторона будет выступать на стороне правды.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил об отказе государства поддерживать вступление в Североатлантический альянс НАТО Финляндии и Швеции, пока эти страны не выполнят все свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что Анкара все еще не получила ответы от этих стран на запросы об экстракции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.