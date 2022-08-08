Генсек ООН Гутерриш назвал удар по Запорожской АЭС самоубийственным актом

Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал противоборствующие в Украине стороны воздержаться от ударов по Запорожской АЭС.

8 августа генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с новым заявлением, где сообщил, что считает удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции на территории Энергодара самоубийственным актом, поскольку подобные атаки угрожают созданием техногенной катастрофы в центре Европы.

Гутерриш призвал немедленно прекратить любые провокации на территории Запорожской АЭС как украинскими, так и российскими военными. Также известно, что Минобороны России обвиняет в ударах по Запорожской атомной электростанции армию Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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