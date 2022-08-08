Речь Сталина с октябрьского пленума 1952 года так и не опубликовали, но многих она очень напугала

Писатель Константин Симонов даже через много лет с ужасом вспоминал речь, произнесенную Сталиным на октябрьском пленуме 1952 года.

Эту речь никогда не публиковали, не сохранилась даже ее стенограмма. На историческом пленуме ВКП(б) переименовали в КПСС, но мероприятие запомнилось не только этим событием.

Впоследствии Хрущев писал, что Сталин тогда уже был очень слаб физически. Тем не менее, он произносил речь в течение полутора часов. В это время протокол заседания никто не вел.

Не исключено, что существовали и протоколы, и стенограмма, которые впоследствии были уничтожены. Речь началась с того, что Сталин прервал овации в свой адрес. У него не было написанного текста речи.

В своем выступлении Сталин говорил о том, что вскоре кому-то другому придется управлять страной, ведь он уже был в почтенном возрасте. При этом он потребовал от последователей твердости, не меньшей, чем у Ленина.

Сталин обрушился с обвинениями на Молотова, заяви, что тот капитулировал перед буржуазной идеологией, пособничал сионизму и ослаблял партию.

Жену Молотова вождь обвинил в том, что она слишком много знает, но ее окружают люди, которым нельзя верить.

Следующим нападкам подвергся Анастас Микоян. Затем Сталин снова вернулся к разговору о своем уходе с руководящего поста, но его дружно просили остаться.