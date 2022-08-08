Столтенберг: Путин начнёт войну против НАТО, если Россия победит в Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что Россия может начать войну против НАТО, если войска РФ победят в спецоперации в Украине.
Днём понедельника генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы военно-оборонительного блока НАТО должны во что бы то ни стало добиться поражения России по итогам специальной военной операции на территории Украины.
По мнению Столтенберга, если российские войска достигнут успеха в боевых действиях в Украине, то Владимир Путин отдаст приказ о начале войны против стран НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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