Младший сын переехал в США и умер при загадочных обстоятельствах
Сергей Никитич Хрущев, младший сын Никиты Хрущева, хорошо учился и стал выдающимся ученым. Но с его смертью в 2020 году не все понятно.
Сергей родился в 1935 году. Он старательно осваивал науку, закончил школу с золотой медалью, поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения Московского энергетического института.
После выпуска Сергей работа в ОКБ Челомея. Он сразу стал заместителем начальника отдела в одной из ведущих советских организаций, занимавшейся вопросами освоения космоса.
Его участие в разработке проектов баллистических и крылатых ракет не раз были отмечены престижными наградами и премиями. Впоследствии Сергей Хрущев стал заместителем директора Института электронных управляющих машин, а в 1991 году уехал в США.
Его пригласил туда американский посол в СССР Томас Джон Уотсон-младший. В Америке молодому Хрущеву предложили трехлетний контракт, но он подписал договор только на год.
В США Сергей уехал с супругой, оставив в Москве двоих сыновей. К моменту завершения контракта его института в России уже не существовало, подчиненные разъехались по другим станам, и он продолжил работу в Америке.
В 1999 году Сергей Хрущев принял американское гражданство. Ему нравилась жизнь в США в небольшом комфортном домике в Провиденсе. Со временем он ушел на пенсию, а 18 июня 2020 года умер.
По словам сотрудника полиции Тодда Паталано, Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Но его жена заявила, что ее супруг умер от старости. Впоследствии и Паталано сделал заявление о том, что насильственных действий в отношении Хрущева не предпринималось.
Опубликовано: Светлана Репина
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