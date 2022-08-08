Украинцы накинулись на Седокову в соцсетях за посещение певицей виллы наркобарона в Мексике

Соотечественники осудили певицу из Украины Анну Седокову за то, что та молчит по поводу спецоперации, а отправилась на отдых в такое тяжёлое для страны время.

Экс-солистка популярной группы "ВИА Гра" Анна Седокова поведала своим фолловерам, что посетила виллу наркобарона Пабло Эскобара в Мексике и получила огромное наслаждения от созерцания арт-объектов, хранящихся там.

Соотечественники исполнительницы и не думали радоваться по поводу отдыха Седоковой.

В социальных сетях звезда сцены рассказала:

Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые десять метров арт-объекты.

В комментариях к публикации певицы выходцы из Украины набросились на землячку, упрекая ту в отдыхе в период сложной ситуации в родном государстве.

Подписчики выразили возмущение, что исполнительница не высказывается о спецоперации и не принимает участия в судьбе украинцев.

Напомним, что Анна Седокова, присоединившись к многим другим знаменитостям, высказалась по поводу запуска спецоперации России на Донбассе.

Нет войне! Нет! Нет! Нет!

Позднее артистка удалила пост.

Ранее сообщалось, что украинским изданием "Главред Weekend" была опубликована статья, суть которой в осуждении артистки за то, что в то время, как "на Украине гибнут дети и мирные жители" она хвастается своей фигурой, гордясь тем, что ей удалось сбросить лишние килограммы.