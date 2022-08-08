Самым дорогим населенным пунктом в России оказались не Москва и Питер

В Хатанге проживание в стандартном двухместном номере гостиницы обойдется постояльцу примерно в 8 тысяч рублей. Это самые высокие цены за такое размещение в России.

Хатанга – это таймырское село, расположенное за полярным кругом в арктической тундре. В 1960 годах здесь активизировалась исследовательская деятельность, и численность населения постепенно выросла с 2 тысяч до 6,5 тысячи человек. Но сегодня показатель снова близок к 2 тысячам.

В Хатанге есть свой аэропорт, сюда летают самолет только из Норильска и Красноярска. Многие дома здесь стоят на сваях. Электричество получают на собственной электростанции из сырой нефти.

В домах и административных зданиях есть горячая вода и централизованное отопление. А вместо автомобилей основным транспортом являются лодки.

Поселок располагает своей больницей, поликлиникой, станцией скорой помощи, а также детским интернатом, детским садом и школой, краеведческим музеем, библиотекой и пожарной частью.

Есть в Хатанге и автозаправка, правда, на ней не всегда бывает топливо. Дороги здесь чистят от снега и посыпают угольной крошкой.

Отделение полиции в поселке есть, а сотрудников ДПС нет. Они периодически прилетают самолетом, чтобы принять экзамены на права, поставить транспорт на учет или провести рейды.

Цены очень высокие не только на проживание. Бананы стоят около 500 рублей, картофель и лук – по 160, самый дешевый шоколад – 140, а чай – 180.