Россия готова содействовать инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Просьба главы агентства Рафаэля Гросси об инспекции на Запорожскую АЭС будет принята и миссии окажут содействие.

Россия готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС, - заявил в понедельник постпред Ульянов в интервью РИА Новости.

После двух ракетных атак на станцию России необходимо детально убедить мировое сообщество в преступлениях киевского режима против человечества и эта миссия будет на руку.

Ранее Минобороны России детально расписал, как и откуда проводились атаки на Запорожскую АЭС.

Напомним, 7 августа ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган». В зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива.