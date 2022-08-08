Пять турецких банков перешли на российскую платежную систему, возможно, для обхода санкций

В Европе опасаются, что переход турецких банков на российскую платежную систему «МИР» может быть связан с обходом санкций Запада.

После встречи с Владимиром Путиным президент Турции Реджем Эрдоган заявил, что россияне смогут оплачивать свои покупки в турецких городах картами «МИР».

Кроме того, Турция согласилась оплачивать природный газ из РФ российскими рублями. Ранее Анкара осудила действия России в Украине, однако не ввела санкции и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ежегодно Турцию посещают миллионы российских туристов. Кроме того, Россия является одним из главных торговых партнеров страны.

Сейчас Турции необходима экономическая поддержка. Несмотря на рост экономики страны на 11% в 2021 году, инфляция в июле достигла 80%.

В 2022 году турецкая лира потеряла половину своей стоимости в отношении американского доллара. Центробанк страны использовал свой запас иностранной валюты для поддержки лиры.

Но на прошлой неделе турецкие резервы увеличились на 3 млрд долларов после перевода «Росатомом» части денег своей дочерней компании в Турции для реализации строительного проекта.

Углубление отношений между двумя странами беспокоит западных официальных лиц, некоторые из которых подумывают о карательных мерах в отношении Турции, таких как просьба к компаниям сократить финансирование турецких фирм.