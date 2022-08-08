Перебои с поставками микрочипов на Тайвань могут привести к дефициту телефонов и другой электроники

Растущая напряженность между США и Китаем из-за Тайваня грозит вызвать значительный дефицит электроники, включая мобильные телефоны.

Глава европейского подразделения Intel Франс Шепер заявил, что если Пекин перекроет тайваньский экспорт микросхем, это окажет огромное влияние на отрасль и приведет к крупному кризису.

Опасения по поводу того, что поставки со стороны производителя чипов могут быть нарушены, усилились в последние дни после резкого роста напряженности в регионе после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Форанс Шепер отмечает, что 80-90% чипов для смартфонов поступают из Азии, в первую очередь, из данного региона.

Острая глобальная нехватка чипов после пандемии уже ударила по производству автомобилей и игровых консолей, но перебои в тайваньской торговле потрясут электронную промышленность.

Тем временем Intel наращивает производство в США и Европе. Американский технологический гигант пытается диверсифицировать производство микросхем и планирует инвестировать до 80 млрд евро в европейские заводы в течение следующего десятилетия.

Но на окупаемость инвестиций потребуются годы, а краткосрочный кризис окажется воздействие на отрасль в короткие сроки.

Марк Уильямс, главный экономист Capital Economics по Азии, говорит, что даже если большая часть торговли продолжится, глобальные экономические потрясения все равно будут огромными.

По его словам, перспектива того, что эта поставка может быть нарушена или прервана в ближайшем будущем, вызовет панические закупки и накопление запасов.