В связи с ситуацией на Тайвани рынок полупроводников может сильно пострадать
Экономическая и политическая блокада острова со стороны материкового Китая может сильно осложнить ситуацию на рынке полупроводников.
Франсуа Чин-Чин Ву, официальный представитель Тайваня во Франции заявил, что напряжённость вокруг острова может привести к острому дефициту полупроводников.
"Производственная цепочка полупроводников - сложный процесс. Если по каким-то причинам сорвано изготовление хотя бы одного компонента, то вся система перестанет функционировать. Для мирового рынка электроники это может стать большой проблемой"-сказал Чин-Чин Ву.
Дипломат напомнил, что сегодня полупроводники установлены практически во всех приборах ежедневного пользования. Львиная доля производства сосредоточена на Тайвани, поэтому любая турбулентность вокруг региона неизбежно приведёт к падению экспорта и вызовет проблемы на рынке электроники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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