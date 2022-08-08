В связи с ситуацией на Тайвани рынок полупроводников может сильно пострадать

Экономическая и политическая блокада острова со стороны материкового Китая может сильно осложнить ситуацию на рынке полупроводников.

Франсуа Чин-Чин Ву, официальный представитель Тайваня во Франции заявил, что напряжённость вокруг острова может привести к острому дефициту полупроводников.

"Производственная цепочка полупроводников - сложный процесс. Если по каким-то причинам сорвано изготовление хотя бы одного компонента, то вся система перестанет функционировать. Для мирового рынка электроники это может стать большой проблемой"-сказал Чин-Чин Ву.

Дипломат напомнил, что сегодня полупроводники установлены практически во всех приборах ежедневного пользования. Львиная доля производства сосредоточена на Тайвани, поэтому любая турбулентность вокруг региона неизбежно приведёт к падению экспорта и вызовет проблемы на рынке электроники.