Частный зоопарк в Пакистане выставил 12 львов на аукцион

Парк дикой природы в Лахоре, Пакистан, решил расстаться с половиной своей популяции львов, которых стало слишком много.

Зоопарк Лахора больше не знает, что делать со своими львами. Таким образом, двенадцать из двадцати девяти питомцев будут проданы с аукциона на этой неделе, чтобы освободить место для растущей труппы.

Сейчас в зоопарке Сафари в Лахоре, на северо-востоке Пакистана, так много больших кошек, что львы и тигры могут гулять в своих вольерах только по очереди, рассказал заместитель директора зоопарка Танвир Ахмед Джанджуа.

«Благодаря продаже, мы не только освободим место, но и сократим наши расходы на мясо, предназначенное для их кормления», надеется он.

Чиновники зоопарка, в котором также живут шесть тигров и два ягуара, планируют в четверг выставить на аукцион 12 львят в возрасте от двух до пяти лет.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) считает, что их следует перевести в другие зоопарки, а самок следует стерилизовать.

«Обмен и дарение животных между зоопарками — широко распространенная практика», — говорит Узма Хан из WWF. Если зоопарк, устанавливает цену на дикие виды животных, он поощряет торговлю, что противоречит сохранению популяции.

В Пакистане, однако, не редкость - для состоятельных людей - брать львов, тигров или других представителей экзотических видов в качестве домашних животных, которые считаются внешними символами богатства.

Их владельцы размещают фотографии и видео зверей в социальных сетях и сдают их в аренду в качестве реквизита для фильмов и фотосессий.

Владельцы зоопарка, которые установили стоимость лота в 700 долларов США на одного льва, надеются, что каждое животное найдет покупателя. При этом покупатель обязан зарегистрироваться в местных органах власти и доказать, что у него есть средства для ухода за животными. Всего же зоопарк планирует выручить на сделке свыше 9 тысяч долларов.