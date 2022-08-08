Трамп остается самым популярным кандидатом на пост президента в 2024 году

Согласно опросу, проведенному на Консервативной конференции политических действий (CPAC), бывший президент Дональд Трамп является самым популярным кандидатом на пост президента в 2024 году.

По данным CNN , Дональд Трамп устраивает  69% из тысячи присутствующих на конференции консерваторов против 24% у второго в списке губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

В случае, если Дональд Трамп не станет баллотироваться, 65% консерваторов готовы поддержать Рона ДеСантиса.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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