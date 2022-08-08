В российских регионах уже создано более 40 добровольческих батальонов для участия в СВО

Несмотря на войну против Украины, которая продолжается уже почти полгода, Кремль пока воздерживается от открытой мобилизации армии, а в регионах власти формируют региональные добровольческие батальоны.

«По нашим подсчетам, уже создано более 40 таких подразделений не менее чем в 20 регионах России», — сообщила в понедельник ежедневная газета «Коммерсантъ». Региональные власти и ветеранские организации месяцами занимаются продвижением этого вопроса.

По данным «Ъ», размер подразделений иногда существенно различается. Например, для мотострелкового батальона в Амурской области на Дальнем Востоке России требуется от 400 до 500 бойцов. Пермский край на Урале набирает добровольцев в два отряда; стрелковая рота численностью 90 человек и танковый батальон численностью 160 человек. Оплата тоже разная. Больше всего обещает Пермь с эквивалентом 5000 евро в месяц.

Эксперты расценивают инициативы как попытку губернаторов доказать свою лояльность Кремлю. Возможную всеобщую мобилизацию по стране многие считают проблематичной для президента Владимира Путина, поскольку речь идет не о войне а «специальной военной операцию» и все официально «идет по плану». По мнению экспертов, набор на региональном уровне должен помочь сократить кадровый голод на фронте.