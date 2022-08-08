На концерте Галкина в Юрмале произошла драка: видео появилось в интернете

На выступлении Максима Галкина в Юрмале подрались двое мужчин. Точная причина потасовки не известна. Обоих нарушителей порядка забрали представители правоохранительных органов.

Концерт юмориста Максима Галкина в Юрмале "разбавила" драка двух присутствующих. О причине потасовки ничего неизвестно, но организаторы полагают, что вероятнее всего конфликт разгорелся на фоне расовой ненависти или событий в Украине.

Неприятный случай произошел в концертном зале "Дзинтари". Ссора двух зрителей превратилась в драку прямо во время выступления известного артиста. Охрана вывела одного из участников конфликта "с кулаками" на улицу. Стражи порядка вынуждены были применить к мужчине грубую силу.

Организаторов концерта пародиста сообщили:

Благодаря действиям охраны, а также присутствовавших в зале медиков, инцидент был оперативно устранен. Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился без как-либо помех.

Видео инцидента попало в Сеть. Кадрами из Латвии в Телеграме поспешил поделиться журналист Михаил Шахназаров.

Драка на концерте Галкина. Советую посмотреть всё видео. Zehr gut, Maxim!

Перевод "Zehr gut, Maxim!" - "Очень хорошо Макс!"