Гонконг сокращает период карантина для путешественников, но вводит приложение с кодами здоровья

8 августа правительство Гонконга объявило, что оно сократит обязательный период карантина в отелях с семи дней до трех для путешественников, въезжающих в город.

Это минимальный период изоляции для города с самого начала пандемии. Однако будет развернуто мобильное приложение с цветовой кодировкой, которое действует на территории материкового Китая.

Представители местных властей поясняют, что это необходимо для отслеживания потенциальных случаев и ограничения перемещений лиц с высоким риском заражения коронавирусом.

Приложение для Гонконга представляет собой обновление существующего пропуска для мобильных телефонов под названием LeaveHomeSafe. Без него нельзя обедать в ресторанах, заходить в офисные здания и ходить в кино.

В новом приложении будет использоваться красный, желтый и синий код — аналогичный красной, желтой и зеленой системе материкового Китая — который показывает относительный риск COVID.

При этом все прибывающие в Гонконг путешественники должны пройти трехдневный карантин в отеле, одновременно сдавая несколько ПЦР-тестов и ежедневные экспресс-тесты на антигены.

После карантина в отеле путешественники проходят четырехдневный период медицинского наблюдения, в течение которого их код LeaveHongSave будет желтым. Желтый код запрещает пользователям входить в бары и рестораны, но позволяет им посещать некоторые места, например офисы.

Любой житель Гонконга, у которого будет положительный результат теста на COVID, получит красный код, и ему будет запрещено посещать почти все места за пределами своего дома.

В некоторых случаях пациентов отправляют в государственные карантинные центры до тех пор, пока они не получат отрицательный результат.